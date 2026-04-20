МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ-ФЕСТИВАЛЕ «ДОНБАССКИЙ ЭКСПРЕСС – 2026». ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. С 13 по 25 июня 2026 года на базе арт-кластера «Таврида.Арт» в Республике Крым пройдет Школа-фестиваль «Донбасский экспресс – 2026».
Проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на профессиональное развитие и культурную интеграцию молодых музыкантов. В 2026 году программа объединит 80 участников из различных регионов России, а также впервые – молодых музыкантов из Республики Абхазия.
В настоящее время открыт прием заявок на участие в программе до 30 апреля 2026 года. Организаторы фестиваля приглашают особенно талантливых музыкантов из Республики Абхазия принять участие в конкурсном отборе и стать частью проекта.
Получить полную информацию можно по ссылке: https://leolundstrem.com/page131016156.html
Основная часть мероприятий пройдет на территории арт-кластера Таврида (г.о. Судак), а занятия по ряду направлений — на базе Детской музыкальной школы им. Шендерёва.
