МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ-ФЕСТИВАЛЕ «ДОНБАССКИЙ ЭКСПРЕСС – 2026». ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Понедельник, 20 апреля 2026
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. С 13 по 25 июня 2026 года на базе арт-кластера «Таврида.Арт» в Республике Крым пройдет Школа-фестиваль «Донбасский экспресс – 2026».

Проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на профессиональное развитие и культурную интеграцию молодых музыкантов. В 2026 году программа объединит 80 участников из различных регионов России, а также впервые – молодых музыкантов из Республики Абхазия.

В настоящее время открыт прием заявок на участие в программе до 30 апреля 2026 года. Организаторы фестиваля приглашают особенно талантливых музыкантов из Республики Абхазия принять участие в конкурсном отборе и стать частью проекта.

Получить полную информацию можно по ссылке: https://leolundstrem.com/page131016156.html

Основная часть мероприятий пройдет на территории арт-кластера Таврида (г.о. Судак), а занятия по ряду направлений — на базе Детской музыкальной школы им. Шендерёва.

Образовательная программа включает индивидуальные занятия и открытые мастер-классы ведущих музыкантов России по пяти ключевым направлениям: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, хоровое пение. Участников также ждет насыщенная культурная программа — концерты камерной классической музыки, лекции, творческие встречи и дискуссии с выдающимися деятелями культуры.
« В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
