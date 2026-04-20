 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

Новости Понедельник, 20 апреля 2026 16:42
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазия информирует о проведении 21 апреля 2026 года в г. Гагра (Amra Park-hotel & SPA 5*) отраслевого мероприятия MeetUp «Секреты отельера».

«Секреты отельера» – федеральная отраслевая площадка для собственников, управляющих и специалистов гостиничной сферы, которая третий год проводится в различных регионах России. Проект объединяет профессиональные мероприятия для средств размещения, посвященные вопросам продаж, автоматизации, управления и повышения эффективности работы отелей.

Проведение встречи в Республике Абхазия станет первым международным этапом проекта и создаст дополнительную возможность для представителей гостиничной отрасли региона ознакомиться с актуальными инструментами и практическими решениями, применяемыми на современном рынке.

Партнером деловой программы выступает компания TravelLine.

В программе мероприятия:

– выступление на тему максимальной автоматизации продаж и управления гостиничными процессами;

– практические подходы к увеличению дохода с каждой брони;

– обзор актуальной статистики по бронированиям;

– открытая дискуссия, разбор кейсов и ответы на вопросы участников;

– неформальное общение, нетворкинг, банкет и розыгрыш призов.

К участию приглашаются собственники, управляющие и специалисты средств размещения Республики Абхазия.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации: https://hoteliersecret.pro/gagra

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 20 апреля 2026 16:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ-ФЕСТИВАЛЕ «ДОНБАССКИЙ ЭКСПРЕСС – 2026». ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.