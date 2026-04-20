В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазия информирует о проведении 21 апреля 2026 года в г. Гагра (Amra Park-hotel & SPA 5*) отраслевого мероприятия MeetUp «Секреты отельера».

«Секреты отельера» – федеральная отраслевая площадка для собственников, управляющих и специалистов гостиничной сферы, которая третий год проводится в различных регионах России. Проект объединяет профессиональные мероприятия для средств размещения, посвященные вопросам продаж, автоматизации, управления и повышения эффективности работы отелей.

Проведение встречи в Республике Абхазия станет первым международным этапом проекта и создаст дополнительную возможность для представителей гостиничной отрасли региона ознакомиться с актуальными инструментами и практическими решениями, применяемыми на современном рынке.

Партнером деловой программы выступает компания TravelLine.

В программе мероприятия:

– выступление на тему максимальной автоматизации продаж и управления гостиничными процессами;

– практические подходы к увеличению дохода с каждой брони;

– обзор актуальной статистики по бронированиям;

– открытая дискуссия, разбор кейсов и ответы на вопросы участников;

– неформальное общение, нетворкинг, банкет и розыгрыш призов.

К участию приглашаются собственники, управляющие и специалисты средств размещения Республики Абхазия.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации: https://hoteliersecret.pro/gagra