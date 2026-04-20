ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Понедельник, 20 апреля 2026
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошли Дни культуры России, которые стали заметным событием в гуманитарной жизни республики.

«У России и Абхазии – исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежат взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия», – сказал министр культуры Абхазии Даур Кове.

Он напомнил, что ранее в России прошли Дни культуры Абхазии, в рамках которых Государственный заслуженный ансамбль имени Василия Царгуша выступил с концертами в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде.

Кове отметил, что такие проекты способствуют не только развитию искусства, но и укреплению взаимопонимания между странами.

Российский посол Михаил Шургалин в своем выступлении подчеркнул, что отношения между государствами строятся на принципах союзничества и стратегического партнерства. По его словам, подобные мероприятия – зримое подтверждение успешного сотрудничества в гуманитарной сфере и важный вклад в укрепление дружбы народов.

В Абхазской государственной филармонии состоялся концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан». Зрители смогли познакомиться с национальным искусством калмыцкого народа, что вызвало живой интерес у публики.

Перед зданием филармонии была развернута фотовыставка «Диалог культур России и Абхазии». Экспозиция представила уникальные кадры, отражающие многолетнее взаимодействие двух стран – с 1974 года до наших дней. Посетители смогли увидеть, как развивались культурные и дружеские связи между Россией и Абхазией на протяжении десятилетий.

