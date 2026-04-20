В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

«У России и Абхазии – исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежат взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия», – сказал министр культуры Абхазии Даур Кове.

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошли Дни культуры России, которые стали заметным событием в гуманитарной жизни республики.

Он напомнил, что ранее в России прошли Дни культуры Абхазии, в рамках которых Государственный заслуженный ансамбль имени Василия Царгуша выступил с концертами в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде.

Кове отметил, что такие проекты способствуют не только развитию искусства, но и укреплению взаимопонимания между странами.

Российский посол Михаил Шургалин в своем выступлении подчеркнул, что отношения между государствами строятся на принципах союзничества и стратегического партнерства. По его словам, подобные мероприятия – зримое подтверждение успешного сотрудничества в гуманитарной сфере и важный вклад в укрепление дружбы народов.

В Абхазской государственной филармонии состоялся концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан». Зрители смогли познакомиться с национальным искусством калмыцкого народа, что вызвало живой интерес у публики.

Перед зданием филармонии была развернута фотовыставка «Диалог культур России и Абхазии». Экспозиция представила уникальные кадры, отражающие многолетнее взаимодействие двух стран – с 1974 года до наших дней. Посетители смогли увидеть, как развивались культурные и дружеские связи между Россией и Абхазией на протяжении десятилетий.