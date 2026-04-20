ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР ДВУМ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

Понедельник, 20 апреля 2026
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Онищенко Е.В., судей Шония Т.В. и Пилия О.В. вынес приговор в отношении Ибрагимова Али Елхан Оглы и Саломова Ойбек Гуломжон Угли.

Ибрагимов Али Елхан Оглы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 (умышленное причинение смерти другому человеку) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Саломов Ойбек Гуломжон Угли признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 32 части 1 статьи 99 (пособничество в умышленном причинении смерти другому человеку) и частью 5 статьи 32 части 1 статьи 217 (пособничество в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия. Ему назначено наказания наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меры пресечения в отношении Ибрагимова Али Елхан Оглы и Саломова Ойбека Гуломжон Угли до вступления приговора в законную силу остаются прежними – содержание под стражей.      

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.                                                                                                              

Указанные лица считаются невиновными до момента вступления приговора в законную силу.

