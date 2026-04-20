КОНКУРЕНТ СОЧИ: ЦЕНЫ, БИЛЕТЫ И ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ В 2026 ГОДУ ВЧЕРА

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Некоторые отели – после реновации, цены с прошлого сезона почти не изменились, а сейчас еще и скидки предлагают – Абхазия готовится принимать гостей. Сколько стоит отдых в соседней республике в июне и как добраться до популярных курортов – в материале РИА Новости.

«У ряда компаний бронирования выросли на 25%. Исходим из того, что по коллективным средствам размещения турпоток составит 700-800 тысяч», – указал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.

Прошлогодний показатель – порядка 600 тысяч. Причем отдыхающих с детьми, по данным РСТ, – 35%.

Недавнее решение властей России о продлении до конца 2027-го возможности посещать республику детям до 14 лет по свидетельству о рождении поддержит турпоток, отметил президент Абхазии Бадра Гунба. Ранее это правило планировали отменить.

«Многие из отдыхающих в Абхазии никогда не оформляли загранпаспорта. При возникновении такой необходимости они могли предпочесть другое направление», – пояснил руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин.

Как только это окончательно закрепится на законодательном уровне, спрос повысится – обычно рынок реагирует в течение нескольких недель, уточняют в «Интуристе».

Важно: сейчас официального решения – на бумаге – нет, участники рынка и туристы его ждут, подчеркивают в «Алеан». Пока на практике российских детей на границе продолжают пускать в Абхазию по свидетельству о рождении. Там обязательно должна стоять красная печать о гражданстве.

Маршрут – через Сочи

Типичный вариант: долететь до Сочи и благодаря заранее заказанному трансферу через 20 минут оказаться на пограничном пункте. Паспортный контроль и осмотр транспортного средства – отдельно и довольно быстро. Затем туристы разъезжаются по курортам. Ближайший к границе – Гагра, полчаса на машине.

В Сухум тоже есть рейсы – с прошлой весны. Их немного, поэтому цены на билеты высокие. Даже в межсезонье – 25 тысяч туда и обратно. Сочи в два раза дешевле.

Цены стали выше

За год абхазские отели подорожали на 10-15%. Но часто предлагают скидки на те же десять, а то и двадцать процентов. Так что результат примерно тот же, говорит Васин.

У «Интуриста» средний чек вырос на 14%. Абхазия по-прежнему выглядит более доступной альтернативой курортам Краснодарского края, особенно если сравнивать с Сочи в высокий сезон, подчеркивают эксперты. Так, в июне неделя на двоих в «четверке» – от 19,7 тысячи рублей, без питания.

«Четверка» с завтраками – от 48 тысяч, полный пансион – от 54 тысяч, «все включено» – от 88 тысяч, сообщили в «Алеан».

Новинки сезона

«Гранд Родина» в Новом Афоне откроется в июне. Старый корпус советских времен, долго простоявший заброшенным, полностью перестроили и превратили в «четверку», рассказывает Васин.

Там же, в Новом Афоне, впервые примет гостей бутик-отель Loft – камерный формат с дизайнерскими интерьерами, панорамными видами, размещение с завтраками, добавляют в «Интуристе».

В центре Гагры гостям откроет двери апарт-отель «Амфора». В старой части курорта – обновленная Royal Riviera с акцентом на комфорт и доступность. Также после реновации – Portoritsa (бывший «Геч»). Семьям в «Интуристе» рекомендуют Paradise Land Hotel в Алахадзы на первой линии от моря.

В «Алеан» ожидают открытия второго аквапарка, арт-отеля «Астория» и гранд-отеля «Легенда Абхазии» в Новой Гагре.

« РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ – ЗАЩИТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛАСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ АБХАЗСКИХ СКУЛЬПТОРОВ ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР ДВУМ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ »
