РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ – ЗАЩИТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛАСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ АБХАЗСКИХ СКУЛЬПТОРОВ
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Продолжается реставрация памятника Неизвестному солдату – защитнику Кавказа и прилегающей к нему территории на набережной Сухума. Реставрация данного участка ведется за счет средств Международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба.
О ходе работ рассказал представитель подрядной организации ООО «Аква Строй Плюс»:
«Наша компания осуществляет строительные работы на участке набережной, которые финансируются за счёт средств международного аэропорта «Сухум» имени Владислав Григорьевича Ардзинба.
К 9 мая будут выполнены пешеходные дорожки к памятнику героям Великой Отечественной войны, для нас принципиально важно, чтобы путь возложения цветов был удобен и красив. Это дань памяти и уважение к нашим героям.
Параллельно ведутся работы по реконструкции мемориального комплекса: устанавливается газгольдер для бесперебойной работы огня памяти, выполнена реставрация бюста под руководством абхазских скульпторов.
Все работы идут строго в соответствии с графиком, без выходных, чтобы жители и гости нашей столицы могли посетить уже обновлённую набережную в ближайшие сроки».
Последнее от Super User
