НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В СВОКУ
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия объявляет о начале приема документов на обучение в Сухумское высшее общевойсковое командное училище (СВОКУ). Приглашаются целеустремленные граждане, желающие связать свою жизнь с защитой Родины, получить качественное военное образование и построить карьеру офицера.
Срок обучения: 4 года.
Программы: Высшее гражданское и среднее профессиональное образование.
Полное государственное обеспечение: Обучение, проживание, питание и форменное обмундирование предоставляются бесплатно.
Преимущества обучения:
Диплом государственного образца.
Присвоение первого офицерского воинского звания – «лейтенант».
Гарантированное трудоустройство по окончании училища.
Прием документов осуществляется в Военных комиссариатах Республики Абхазия по месту жительства.
Крайний срок подачи документов – 10 июня 2026 года.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (840) 229 77 34, +7 (940) 902 26 66
Последнее от Super User
