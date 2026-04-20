В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия прошло заседание Комитета по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели проекты постановлений «Об избрании Хагба А. Э. в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия» и «Об избрании Акаба А. Д. в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия».
На основании пункта 3 части 2 статьи 151 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» кандидатуры депутатов Парламента Алхаса Хагба и Алмаса Акаба рекомендуются для утверждения на заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представителями от законодательной ветви власти в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия.
