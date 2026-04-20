ГЕННАДИЙ ЦУЛАЯ И ЭШСОУ ДОЧИЯ ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Геннадий Цулая и Эшсоу Дочия избраны депутатами Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. Об этом сообщает ЦИК Абхазии.
Геннадий Цулая получил 100% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Эшсоу Дочия набрал 98 % голосов избирателей.
- МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ-ФЕСТИВАЛЕ «ДОНБАССКИЙ ЭКСПРЕСС – 2026». ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ
- В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
- В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
- ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР ДВУМ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
- КОНКУРЕНТ СОЧИ: ЦЕНЫ, БИЛЕТЫ И ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ В 2026 ГОДУ ВЧЕРА