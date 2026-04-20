Новости Понедельник, 20 апреля 2026 16:05
ВИТО ГРИТТАНИ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве прошла Международная научно-практическая конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, организованная фондом «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве.

В конференции также принял участие советник- посланник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания.

В ходе конференции с приветственным видеообращением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По итогам конференции одобрен проект резолюции и создана Ассоциация политической и электоральной экспертизы. Президентом Ассоциации избран посол по особым поручениям МИД Республики Абхазия, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани.

Ключевой целью Ассоциации является содействие устойчивому развитию демократических институтов в формирующемся многополярном мире посредством разработки и применения объективных стандартов наблюдения за выборами.

Конференция объединила более 150 экспертов из 60 стран всех макрорегионов мира, включая Россию.

Последнее от Super User

