РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АБХАЗИИ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Энергетический комплекс является фундаментом экономической стабильности и социального благополучия Республики Абхазия. В этой связи государство проводит планомерную и системную работу, направленную на комплексное развитие и модернизацию отрасли.

Основные усилия сконцентрированы на реализации стратегического курса, нацеленного на кардинальное улучшение состояния энергетической инфраструктуры, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения всех категорий потребителей, самодостаточности и устойчивости энергетического сектора.

Общее поступление электроэнергии в сеть в 2025 году составило 2 477,8 млн кВт⋅ч, что на 0,6 % меньше показателя 2024 года. Тенденция снижения указанного объема с пиковых значений 2022 года сохраняется.

Основными источниками поступления электроэнергии в 2025 году являлись:

1) ИнгурГЭС: 1 651,8 млн кВт⋅ч;

2) поставки из Российской Федерации, в т. ч. социальные и коммерческие поставки электроэнергии: 720,5 млн кВт⋅ч;

3) СухумГЭС: 105,5 млн кВт⋅ч;

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 1 866,6 млн кВт⋅ч, что также немного ниже уровня 2024 года и соответствует наметившейся тенденции снижения общего объема потребления.

Сведения об объемах потребления электроэнергии в Республике Абхазия за 2021–2025 годы,млн кВт⋅ч

В 2025 году продолжился рост объемов начислений за электроэнергию, который достиг 3 407,2 млн руб., что является максимальным значением.

В отчетном году предпринимались меры по повышению собираемости платежей за потребленную электроэнергию. Так, по всем категориям потребителей было собрано 1 849,5 млн руб. в качестве оплаты за электроэнергию. Собираемость платежей по отношению к 2024 году в целом увеличилась. Средний показатель собираемости по итогам 2025 года составил более 54 % (+5,6% к 2024 году).

Для компенсации сезонного дефицита электроэнергии в осенне-зимний период 2025 года за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии, был организован регулируемый переток электроэнергии из Российской Федерации. Параллельно проводилась работа по совершенствованию механизмов управления энергетическим сектором, укреплению платежной дисциплины.

Продолжена работа по установке приборов учета. Так, за 2025 год установлено 5 217 единиц, а общий охват за четыре года составил 31 464 единицы.

Сведения о количестве установленных приборов учета потребленной электроэнергии

За 2025 год Всего за 2022–2025 годы

Район, город, поселок Юр. лица Физ.лица Итого Юр. лица Физ.лица Итого Сухум 481 396 877 1 593 13 374 14 967 Сухумский район 55 950 1 005 213 2 153 2 366 Гудаута 250 145 437 979 2 400 3 379 Гагра Гулрыпш 264 277 932 1 112 1 196 1 389 1 198 519 1 669 2 661 2 867 3 180 Очамчыра 71 47 118 308 732 1 040 Ткуарчал 30 0 30 69 0 69 Гал 57 150 207 313 3 283 3 596 Всего 1 485 3 732 5 217 5 192 26 272 31 464

В 2025 году в Республике Абхазия реализовывалась система мер по модернизации и развитию электроэнергетического сектора. Целевыми ориентирами этих мер являлись преодоление энергодефицита, снижение технологических потерь, обновление физически и морально устаревшей инфраструктуры и активная работа по укреплению платежной дисциплины.

В рамках отчетного периода в отрасли были проведены важные ремонтно-профилактические и восстановительные работы, которые охватили практически все подстанции сети (Гячрыпш, Псоу, Бзып, Гагра, Сухум, Очамчыра и др.). Проведено более 45 циклов комплексно-профилактических работ. Оперативно выполнялись работы по ликвидации последствий аварий и пожаров, включая восстановление ячеек 10 кВ и вторичной коммутации (ПС Баслат, ПС Очамчыра-тяга). В 2025 году был реализован ряд крупных проектов по модернизации мощностей и обновлению коммутационного парка.

Основной акцент в отчетном году был сделан на увеличении трансформаторной мощности (например, был установлен новый силовой трансформатор Т-2 мощностью 16 МВА на ПС Дранда), обновлении выключателей 10-110 кВ и внедрении современных систем релейной защиты и автоматики. Высокая интенсивность профилактических работ и контроля (ТВК, анализ масла) позволила поддерживать стабильность работы линий. Летом 2025 года в Гагрском, Гудаутском, Очамчырском районах проведены масштабные работы по расчистке просеки вдоль мест расположения магистральных и более низкого класса напряжений линий электропередачи. На ряде критических участков такие работы не проводились с 2014 года. Расчистка просек позволила в разы снизить аварийность на данных участках линий электропередачи.

В целях борьбы с незаконным потреблением электроэнергии продолжилась работа Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго». В результате проведенных мероприятий выявлены и ликвидированы 24 нелегальные «майнинг-фермы», уполномоченными государственными органами изъято свыше 1,5 тысяч единиц специализированного майнинг-оборудования.

В рамках проведения мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли республики в 2025 году Кабинетом Министров были разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты. Одним из таких актов является решение Правительства, направленное на освобождение солнечных панелей, ветрогенераторов и некоторых комплектующих запчастей к ним от необходимости уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Абхазия.

Несмотря на острую нехватку ресурсов в электроэнергетической сфере, Правительство принимает решения с учетом положения граждан и предпринимает меры по поддержке отдельных их категорий. Например, в целях обеспечения социальной поддержки населения в декабре 2025 года отдельным решением Кабинета Министров была установлена льгота в размере 50 % по уплате за потребленную электрическую энергию для:

– инвалидов I группы;

– многодетных семей, имеющих трех и более детей, включая усыновленных и находящихся под опекой;

– одиноких матерей и учителей (педагогических работников), работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Другим актом Кабинета Министров от декабря 2025 года был приостановлен запланированный рост тарифов на электроэнергию для физических лиц с января по март 2026 года. Тарифы для этих категорий сохранены на уровне 2025 года для того, чтобы предоставить меры поддержки населению в период более высокого потребления электроэнергии в зимние месяцы.

