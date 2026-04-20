РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ АБХАЗИИ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Туристско-рекреационная отрасль является одной из приоритетных отраслей экономики республики, обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Учитывая уникальные природно-климатические, исторические и иные факторы, туризм в республике имеет значительный потенциал для развития.

Граждане Абхазии активно заняты в сфере туризма, отрасль позволяет увеличить занятость в средствах размещения, объектах общественного питания, в сфере экскурсионного обслуживания. Туризм положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса.

Развитие туризма в Республике Абхазия сдерживается рядом факторов, в том числе ограниченным международным признанием республики, инфраструктурными ограничениями, недостаточным уровнем сервиса, отсутствием надлежащей системы учета отраслевой статистики и иными причинами.

В 2025 году работа Правительства была направлена на решение имеющихся проблем, в том числе на укрепление туристского имиджа республики, обеспечение отрасли необходимой инфраструктурой, улучшение транспортной доступности, содействие удлинению продолжительности туристического сезона и развитию туризма в восточных районах страны, повышение эффективности деятельности государственных предприятий в отрасли и т. д.

Динамика количества учтенных койко-мест в средствах размещения за 2021–2025 годы

Отдельные ключевые показатели деятельности туристической индустрии в Республике Абхазия в 2025 году иллюстрируют тенденцию роста. Так, по предварительным данным за 2025 год организованный туристический поток (туристы и экскурсанты) в Республику Абхазия составил более 1,8 млн человек, что превышает показатели предыдущего года на 20 %.

Общее количество средств размещения в отчетном году составило 1 431 объект, что на 16,6 % больше показателя 2024 года; количество учтенных койко-мест по республике на конец 2025 года составляло 61 721 ед., прирост 14,7 % к предыдущему году.

Распределение средств размещения по административно-территориальным единицам

Развитию туризма в республике активно содействует развитие транспортной отрасли. Например, введение в эксплуатацию Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, а также запуск туристического поезда «Диоскурия» послужили фактором увеличения туристического потока и облегчения прибытия в республику туристов. В 2025 году также было запущено в рейс морское транспортное сообщение, которое в перспективе может занять свою нишу в транспортной логистике сообщения Сухум – Сочи и обеспечить разгрузку автотранспортной магистрали в период летних пиковых нагрузок.

Несмотря на положительную динамику развития средств размещения туристов, по крупным объектам посещения в 2025 году наблюдался спад в количестве посетителей.

Количество реализованных билетов РРНП и РУП «Новоафонская пещера им. Г.Ш. Смыр» за 2021–2025 годы, тыс. шт.

Незначительное снижение посещаемости в 2025 году крупных объектов посещения обуславливается естественной нормализацией туристского спроса после периода его отложенного роста (пандемия 2020 года), а также частичным перераспределением туристических потоков в пользу объектов показа восточной части Республики Абхазия. Дополнительным фактором является высокая доля возвратных туристов, ранее посещавших данные объекты и ориентирующихся на новые направления.

Одним из стратегических направлений работы в отчетном году стало расширение туристического сезона за счет проведения мероприятий в межсезонье. Туристические компании выразили готовность формировать турпродукты под конкретные события, в связи с этим ключевой задачей являлась разработка единого календаря туристских событий республики.

В рамках отчетного периода Правительство стремилось обеспечить иные подходы в процессе развития туризма. Акцент был сделан на формировании современной индустрии гостеприимства. В этих целях особое значение приобретает созданное на базе государственного пансионата «Айтар» Академия гостеприимства, которая призвана стать ведущим центром подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности туристов: на дорогах, пляжах и иных общественных местах. Например, в этих целях была создана туристическая милиция, которая в пилотном режиме несла службу в г. Сухум.

В 2025 году активно велись работы по презентации туристического потенциала Республики Абхазия. В этих целях представители уполномоченного государственного органа в сфере туризма принимали участие в крупных международных мероприятиях, в том числе на таких авторитетных площадках, как выставка MITT-2025 и Международный туристический форум «Путешествуй!-2025». Участие в такого рода мероприятиях позволяет расширить сотрудничество с профессиональным сообществом, привлечь внимание инвесторов и туроператоров к Абхазии, а также обменяться опытом.

Для укрепления туристического имиджа республики было организовано активное взаимодействие со средствами массовой информации. В 2025 году республику посетили съемочные группы ведущих российских телеканалов: в их числе телеканал «Россия 24», «НТВ», «Россия 1», «Москва 24» и др. В результате на федеральных каналах России вышли информационно-познавательные сюжеты о туристических возможностях Абхазии, повысившие узнаваемость направлений отдыха в республике. Кроме того, использовались и иные площадки и ресурсы (например, специализированное издание «MITT Connect» опубликовало обзорный материал об Абхазии).

В рамках отчетного года в соответствии с поручениями президента Республики Абхазия в 2025 году велась работа по подготовке Концепции развития туристической индустрии в Республике Абхазия до 2030 года. Кроме того, на фоне общего увеличения количества средств размещения, прорабатывались вопросы повышения уровня сервиса и качества предоставляемых услуг указанными объектами. В этой связи на завершающем этапе подготовки находятся соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие правила классификации гостиниц и других средств размещения, а также порядок ведения единого республиканского реестра средств размещения. Принятие указанных актов планируется осуществить в первом квартале 2026 года.

