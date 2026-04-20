ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ АБХАЗИИ

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ АБХАЗИИ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Туристско-рекреационная отрасль является одной из приоритетных отраслей экономики республики, обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Учитывая уникальные природно-климатические, исторические и иные факторы, туризм в республике имеет значительный потенциал для развития.

Граждане Абхазии активно заняты в сфере туризма, отрасль позволяет увеличить занятость в средствах размещения, объектах общественного питания, в сфере экскурсионного обслуживания. Туризм положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса.

Развитие туризма в Республике Абхазия сдерживается рядом факторов, в том числе ограниченным международным признанием республики, инфраструктурными ограничениями, недостаточным уровнем сервиса, отсутствием надлежащей системы учета отраслевой статистики и иными причинами.

В 2025 году работа Правительства была направлена на решение имеющихся проблем, в том числе на укрепление туристского имиджа республики, обеспечение отрасли необходимой инфраструктурой, улучшение транспортной доступности, содействие удлинению продолжительности туристического сезона и развитию туризма в восточных районах страны, повышение эффективности деятельности государственных предприятий в отрасли и т. д.

Динамика количества учтенных койко-мест в средствах размещения за 2021–2025 годы

Отдельные ключевые показатели деятельности туристической индустрии в Республике Абхазия в 2025 году иллюстрируют тенденцию роста. Так, по предварительным данным за 2025 год организованный туристический поток (туристы и экскурсанты) в Республику Абхазия составил более 1,8 млн человек, что превышает показатели предыдущего года на 20 %.

Общее количество средств размещения в отчетном году составило 1 431 объект, что на 16,6 % больше показателя 2024 года; количество учтенных койко-мест по республике на конец 2025 года составляло 61 721 ед., прирост 14,7 % к предыдущему году.

Распределение средств размещения по административно-территориальным единицам

Развитию туризма в республике активно содействует развитие транспортной отрасли. Например, введение в эксплуатацию Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, а также запуск туристического поезда «Диоскурия» послужили фактором увеличения туристического потока и облегчения прибытия в республику туристов. В 2025 году также было запущено в рейс морское транспортное сообщение, которое в перспективе может занять свою нишу в транспортной логистике сообщения Сухум – Сочи и обеспечить разгрузку автотранспортной магистрали в период летних пиковых нагрузок.

Несмотря на положительную динамику развития средств размещения туристов, по крупным объектам посещения в 2025 году наблюдался спад в количестве посетителей.

Количество реализованных билетов РРНП и РУП «Новоафонская пещера им. Г.Ш. Смыр» за 2021–2025 годы, тыс. шт.

Незначительное снижение посещаемости в 2025 году крупных объектов посещения обуславливается естественной нормализацией туристского спроса после периода его отложенного роста (пандемия 2020 года), а также частичным перераспределением туристических потоков в пользу объектов показа восточной части Республики Абхазия. Дополнительным фактором является высокая доля возвратных туристов, ранее посещавших данные объекты и ориентирующихся на новые направления.

Одним из стратегических направлений работы в отчетном году стало расширение туристического сезона за счет проведения мероприятий в межсезонье. Туристические компании выразили готовность формировать турпродукты под конкретные события, в связи с этим ключевой задачей являлась разработка единого календаря туристских событий республики.

В рамках отчетного периода Правительство стремилось обеспечить иные подходы в процессе развития туризма. Акцент был сделан на формировании современной индустрии гостеприимства. В этих целях особое значение приобретает созданное на базе государственного пансионата «Айтар» Академия гостеприимства, которая призвана стать ведущим центром подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности туристов: на дорогах, пляжах и иных общественных местах. Например, в этих целях была создана туристическая милиция, которая в пилотном режиме несла службу в г. Сухум.

В 2025 году активно велись работы по презентации туристического потенциала Республики Абхазия. В этих целях представители уполномоченного государственного органа в сфере туризма принимали участие в крупных международных мероприятиях, в том числе на таких авторитетных площадках, как выставка MITT-2025 и Международный туристический форум «Путешествуй!-2025». Участие в такого рода мероприятиях позволяет расширить сотрудничество с профессиональным сообществом, привлечь внимание инвесторов и туроператоров к Абхазии, а также обменяться опытом.

Для укрепления туристического имиджа республики было организовано активное взаимодействие со средствами массовой информации. В 2025 году республику посетили съемочные группы ведущих российских телеканалов: в их числе телеканал «Россия 24», «НТВ», «Россия 1», «Москва 24» и др. В результате на федеральных каналах России вышли информационно-познавательные сюжеты о туристических возможностях Абхазии, повысившие узнаваемость направлений отдыха в республике. Кроме того, использовались и иные площадки и ресурсы (например, специализированное издание «MITT Connect» опубликовало обзорный материал об Абхазии).

В рамках отчетного года в соответствии с поручениями президента Республики Абхазия в 2025 году велась работа по подготовке Концепции развития туристической индустрии в Республике Абхазия до 2030 года. Кроме того, на фоне общего увеличения количества средств размещения, прорабатывались вопросы повышения уровня сервиса и качества предоставляемых услуг указанными объектами. В этой связи на завершающем этапе подготовки находятся соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие правила классификации гостиниц и других средств размещения, а также порядок ведения единого республиканского реестра средств размещения. Принятие указанных актов планируется осуществить в первом квартале 2026 года.

