ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В 2025 ГОДУ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025 году объем внешней торговли Республики Абхазия составил 60 490 млн руб. (прирост – 5,9% в годовом выражении), в том числе:

Динамика внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2021-2025 годы, млн руб.

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Внешнеторговый оборот 35 924,0 39 931,0 49 003,1 57 117,5 60 490,2 Экспорт 6 060,0 6 963,3 7 309,9 9 003,7 8 043,1 Импорт 29 864,0 32 967,7 41 693,2 48 113,8 52 447,1

Внешнеторговый баланс Республики Абхазия имеет отрицательное сальдо: доля экспорта составляет 13 %, импорта – 87 %. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте недостающих товаров. Наблюдается существенный разрыв между экспортом и импортом, который, в первую очередь, обусловлен отсутствием крупных промышленных объектов на территории республики и необходимостью приобретения отсутствующих в производстве товаров за пределами страны.

Экспорт. Объем экспорта Республики Абхазия за 2025 год сократился на 960,7 млн руб. (или на 10,7 %) по сравнению с предыдущим годом.

Динамика экспорта Республики Абхазия за 2021–2025 годы, млн руб.

Важное место в товарной структуре экспорта Республики Абхазия, как и прежде, занимает алкогольная продукция, на которую в 2025 году пришлось 35 % (2 805 млн руб.) товарооборота от общего объема экспорта. На вывоз цитрусовой продукции пришлось 28 % (2 247 млн руб.) товарооборота по экспорту.

Товарная структура экспорта в 2025 году

Географическая структура экспорта за отчетный период не претерпела существенных изменений. Абхазские товары экспортировались главным образом в Российскую Федерацию и Турцию.

Импорт. Внешнеторговый оборот по импорту за отчетный период составил 52 447 млн руб., что на 4 333,3 млн руб. больше аналогичного показателя за 2024 год (прирост составил 9,0 %).

Динамика импорта Республики Абхазия за 2021-2025 годы, млн руб.

Товарная структура импорта в 2025 году

В товарной структуре импорта наибольшую долю занимают продовольственные товары. Их доля в 2025 году от общего объема импорта составила 29 % (15 414 млн руб.). На втором месте – машины, оборудование и механизмы и автотранспортные средства, доля которых составила 26 % (13 392 млн руб.). Далее следуют минеральные продукты, доля которых составила 16 % от общего объема импорта (8 260 млн руб.).

Итоги внешней торговли по странам. В рамках отчетного периода Республика Абхазия осуществляла внешнеторговые операции с 30 странами. В десятку торговых партнеров республики входят такие страны, как Россия, Турция, Япония, Китай, Беларусь, Молдова, ОАЭ, Германия.

Основным торговым партнером Республики Абхазия остается Российская Федерация, на долю которой в 2025 году пришлось 45,4 млрд руб., или 75 % от общего объема внешней торговли республики.

В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте расположилась Турция, доля которой в структуре товарооборота республики составила 4,5 млрд руб., или 9,3 %.

