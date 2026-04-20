ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Понедельник, 20 апреля 2026
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В 2025 ГОДУ

Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025 году объем внешней торговли Республики Абхазия составил 60 490 млн руб. (прирост – 5,9% в годовом выражении), в том числе:

– экспорт – 8 043 млн руб. (спад на 10,7 %);

– импорт – 52 447,0 млн руб. (прирост – 9,0 %).

Динамика внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2021-2025 годы, млн руб.

Показатель

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.
Внешнеторговый оборот

35 924,0

39 931,0

49 003,1

57 117,5

 60 490,2

Экспорт

6 060,0

6 963,3

7 309,9

9 003,7

8 043,1

Импорт

29 864,0

32 967,7

41 693,2

48 113,8

52 447,1

Внешнеторговый баланс Республики Абхазия имеет отрицательное сальдо: доля экспорта составляет 13 %, импорта – 87 %. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте недостающих товаров. Наблюдается существенный разрыв между экспортом и импортом, который, в первую очередь, обусловлен отсутствием крупных промышленных объектов на территории республики и необходимостью приобретения отсутствующих в производстве товаров за пределами страны.

Экспорт. Объем экспорта Республики Абхазия за 2025 год сократился на 960,7 млн руб. (или на 10,7 %) по сравнению с предыдущим годом.

Динамика экспорта Республики Абхазия за 2021–2025 годы, млн руб.

 

Важное место в товарной структуре экспорта Республики Абхазия, как и прежде, занимает алкогольная продукция, на которую в 2025 году пришлось 35 % (2 805 млн руб.) товарооборота от общего объема экспорта. На вывоз цитрусовой продукции пришлось 28 % (2 247 млн руб.) товарооборота по экспорту.

Товарная структура экспорта в 2025 году

Географическая структура экспорта за отчетный период не претерпела существенных изменений. Абхазские товары экспортировались главным образом в Российскую Федерацию и Турцию.

Импорт. Внешнеторговый оборот по импорту за отчетный период составил 52 447 млн руб., что на 4 333,3 млн руб. больше аналогичного показателя за 2024 год (прирост составил 9,0 %).

Динамика импорта Республики Абхазия за 2021-2025 годы, млн руб.

Товарная структура импорта в 2025 году

В товарной структуре импорта наибольшую долю занимают продовольственные товары. Их доля в 2025 году от общего объема импорта составила 29 % (15 414 млн руб.). На втором месте – машины, оборудование и механизмы и автотранспортные средства, доля которых составила 26 % (13 392 млн руб.). Далее следуют минеральные продукты, доля которых составила 16 % от общего объема импорта (8 260 млн руб.).

Итоги внешней торговли по странам. В рамках отчетного периода Республика Абхазия осуществляла внешнеторговые операции с 30 странами. В десятку торговых партнеров республики входят такие страны, как Россия, Турция, Япония, Китай, Беларусь, Молдова, ОАЭ, Германия.

Основным торговым партнером Республики Абхазия остается Российская Федерация, на долю которой в 2025 году пришлось 45,4 млрд руб., или 75 % от общего объема внешней торговли республики.

В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте расположилась Турция, доля которой в структуре товарооборота республики составила 4,5 млрд руб., или 9,3 %.

Об этом сообщает сайт КМ.

