ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В 2025 ГОДУ
Сухум. 20 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025 году объем внешней торговли Республики Абхазия составил 60 490 млн руб. (прирост – 5,9% в годовом выражении), в том числе:
– экспорт – 8 043 млн руб. (спад на 10,7 %);
– импорт – 52 447,0 млн руб. (прирост – 9,0 %).
Динамика внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2021-2025 годы, млн руб.
|
Показатель
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|Внешнеторговый оборот
|
35 924,0
|
39 931,0
|
49 003,1
|
57 117,5
|60 490,2
|
Экспорт
|
6 060,0
|
6 963,3
|
7 309,9
|
9 003,7
|
8 043,1
|
Импорт
|
29 864,0
|
32 967,7
|
41 693,2
|
48 113,8
|
52 447,1
Внешнеторговый баланс Республики Абхазия имеет отрицательное сальдо: доля экспорта составляет 13 %, импорта – 87 %. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте недостающих товаров. Наблюдается существенный разрыв между экспортом и импортом, который, в первую очередь, обусловлен отсутствием крупных промышленных объектов на территории республики и необходимостью приобретения отсутствующих в производстве товаров за пределами страны.
Экспорт. Объем экспорта Республики Абхазия за 2025 год сократился на 960,7 млн руб. (или на 10,7 %) по сравнению с предыдущим годом.
Динамика экспорта Республики Абхазия за 2021–2025 годы, млн руб.
Важное место в товарной структуре экспорта Республики Абхазия, как и прежде, занимает алкогольная продукция, на которую в 2025 году пришлось 35 % (2 805 млн руб.) товарооборота от общего объема экспорта. На вывоз цитрусовой продукции пришлось 28 % (2 247 млн руб.) товарооборота по экспорту.
Товарная структура экспорта в 2025 году
Географическая структура экспорта за отчетный период не претерпела существенных изменений. Абхазские товары экспортировались главным образом в Российскую Федерацию и Турцию.
Импорт. Внешнеторговый оборот по импорту за отчетный период составил 52 447 млн руб., что на 4 333,3 млн руб. больше аналогичного показателя за 2024 год (прирост составил 9,0 %).
Динамика импорта Республики Абхазия за 2021-2025 годы, млн руб.
Товарная структура импорта в 2025 году
В товарной структуре импорта наибольшую долю занимают продовольственные товары. Их доля в 2025 году от общего объема импорта составила 29 % (15 414 млн руб.). На втором месте – машины, оборудование и механизмы и автотранспортные средства, доля которых составила 26 % (13 392 млн руб.). Далее следуют минеральные продукты, доля которых составила 16 % от общего объема импорта (8 260 млн руб.).
Итоги внешней торговли по странам. В рамках отчетного периода Республика Абхазия осуществляла внешнеторговые операции с 30 странами. В десятку торговых партнеров республики входят такие страны, как Россия, Турция, Япония, Китай, Беларусь, Молдова, ОАЭ, Германия.
Основным торговым партнером Республики Абхазия остается Российская Федерация, на долю которой в 2025 году пришлось 45,4 млрд руб., или 75 % от общего объема внешней торговли республики.
В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте расположилась Турция, доля которой в структуре товарооборота республики составила 4,5 млрд руб., или 9,3 %.
Об этом сообщает сайт КМ.