В СЕЛЕ БАГБАРАН СТРОЯТ НОВУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И ЧИСТЯТ РУСЛО РЕКИ АБГЫДЗРА

Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Гулрыпшского района Саид Харазия проинспектировал строительство новой администрации в селе Багбаран. Объект возводят за счет районного бюджета взамен ветхого здания. Сейчас ведутся финальные отделочные работы, а сдача планируется через 10-12 дней.

В ходе поездки глава района также проконтролировал восстановление русла реки Абгыдзра. Работы по расчистке и возвращению реки в прежнее направление помогут улучшить санитарную обстановку и защитить территорию от подтоплений.

Саид Харазия поручил завершить все этапы в установленные сроки с соблюдением стандартов качества.