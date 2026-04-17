В СЕЛЕ БАГБАРАН СТРОЯТ НОВУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И ЧИСТЯТ РУСЛО РЕКИ АБГЫДЗРА
Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Гулрыпшского района Саид Харазия проинспектировал строительство новой администрации в селе Багбаран. Объект возводят за счет районного бюджета взамен ветхого здания. Сейчас ведутся финальные отделочные работы, а сдача планируется через 10-12 дней.
В ходе поездки глава района также проконтролировал восстановление русла реки Абгыдзра. Работы по расчистке и возвращению реки в прежнее направление помогут улучшить санитарную обстановку и защитить территорию от подтоплений.
Саид Харазия поручил завершить все этапы в установленные сроки с соблюдением стандартов качества.
