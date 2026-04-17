БОЛЕЕ 300 РАБОЧИХ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ СТОЛИЧНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На набережной Сухума полным ходом идет масштабная реконструкция на всех участках. На данном этапе проводятся работы по монтажу скрытых коммуникаций, заливка бетонного основания под укладку брусчатки, подготовка парапета к гранитному покрытию.

«Работы ведутся в полном масштабе на всех участках. Также каждый день от наших российских партнеров, реконструирующих набережную, в Абхазию доставляют несколько партий строительных материалов – гранита, брусчатки, коммуникации», – отметил замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Он напомнил, что на набережной будет устроено несколько прогулочных зон – солнечный променад, тенистый променад и выделенная велодорожка.

Также продолжается работа по реставрации памятника Неизвестному солдату, которую планируют завершить к Дню Победы, 9 мая. А на исторической части набережной археологи продолжают раскопки.