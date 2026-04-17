ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Пятница, 17 апреля 2026 15:18
Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе на базе местной пожарно-спасательной части прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Команды из всех районов республики состязались в подъёме по штурмовой лестнице, установке трехколенчатой выдвижной лестнице и подъему по ней, боевому развёртыванию от мотопомпы, преодолению стометровой полосы с препятствиями.

Соревнования были приурочены к 20-летию МЧС Абхазии и Дню пожарной охраны. В ходе упорной борьбы между районными спасательными подразделениями первое место заняла команда пожарно-спасательной части Гулрыпшского района.

Второе место заняла команда пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района, третье место – команда Очамчырского района.

Призерам вручили кубки и денежные вознаграждения.

