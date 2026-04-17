Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе на базе местной пожарно-спасательной части прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Команды из всех районов республики состязались в подъёме по штурмовой лестнице, установке трехколенчатой выдвижной лестнице и подъему по ней, боевому развёртыванию от мотопомпы, преодолению стометровой полосы с препятствиями.