ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОСЕТИЛ ПОЛИГОН ЦАБАЛ

Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба посетил полигон Цабал, где проходят командно-штабные учения с привлечением группировок войск Вооруженных сил Абхазии. В КШУ задействованы: оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС, межведомственная группировка войск, штаб территориальной обороны, воинские части Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации, а также резервные формирования военного времени.