ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОСЕТИЛ ПОЛИГОН ЦАБАЛ

Новости Пятница, 17 апреля 2026 13:15
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОСЕТИЛ ПОЛИГОН ЦАБАЛ

Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба посетил полигон Цабал, где проходят командно-штабные учения с привлечением группировок войск Вооруженных сил Абхазии. В КШУ задействованы: оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС, межведомственная группировка войск, штаб территориальной обороны, воинские части Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации, а также резервные формирования военного времени.

Масштабные командно-штабные учения, направлены на совершенствование практических навыков органов управления и сил в решении задач по предназначению, проверку готовности органов военного управления к руководству подчиненными войсками и силами в условиях быстроменяющейся обстановки, отработку слаженности действий войск при выполнении боевых задач в единой системе управления.

Особое внимание уделяется опыту современных вооруженных конфликтов, внедрению новых способов действий войск, ведения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

