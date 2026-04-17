МИНОБОРОНЫ ПРОДОЛЖАЕТ ПЛАНОВЫЕ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия продолжает плановые командно-штабные учения (КШУ) с привлечением группировок войск Вооруженных сил. Учения направлены на совершенствование практических навыков органов управления и сил в решении задач по предназначению, проверку готовности органов военного управления к руководству подчиненными войсками и силами в условиях быстроменяющейся обстановки, отработку слаженности действий войск при выполнении боевых задач в единой системе управления.
В ходе учений отрабатывается: руководство войсками, взаимодействие войск и сил, управление огнем, а также проверяется боевая готовность и способность группировок выполнять задачи по предназначению.
