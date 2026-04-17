ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ДБАР

Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Героя Абхазии, генерал-лейтенанта, начальника штаба Бзыпского оборонительного рубежа, командующего Гумистинским фронтом (1992 г.), заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия (1993-1996 гг.), вице-спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (2002 г.), председателя общественной организации ветеранов «Амцахара» (с 1999 г.), награждённого орденом «Ахьдз-Апша» I степени (посмертно) Сергея Платоновича Дбар.