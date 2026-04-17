ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ДБАР
Сухум. 17 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Героя Абхазии, генерал-лейтенанта, начальника штаба Бзыпского оборонительного рубежа, командующего Гумистинским фронтом (1992 г.), заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия (1993-1996 гг.), вице-спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (2002 г.), председателя общественной организации ветеранов «Амцахара» (с 1999 г.), награждённого орденом «Ахьдз-Апша» I степени (посмертно) Сергея Платоновича Дбар.
Государственная комиссия обсудила предложения по проведению мероприятий, даны соответствующие поручения центральным органам государственного управления в целях доработки сценария торжественного заседания, приуроченного к юбилейной дате.
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОСЕТИЛ ПОЛИГОН ЦАБАЛ
- МИНОБОРОНЫ ПРОДОЛЖАЕТ ПЛАНОВЫЕ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
- ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»
- РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ ПРОШЛА НА МАПП «АДЛЕР»
- ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН СТАРТУЕТ 17 АПРЕЛЯ