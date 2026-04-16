ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

Выслушав доклады руководителей министерств и ведомств, глава государства поблагодарил всех участников за проделанную работу и отметил, что форум стал уникальной площадкой, подтвердившей открытость республики к диалогу и масштабному сотрудничеству.

Бадра Гунба подчеркнул, что форум официально признан постоянной ежегодной платформой, однако само событие является лишь стартом для перехода к практической реализации намеченных планов.

Президент обозначил главный критерий эффективности работы власти: основным показателем должны быть не цифры в презентациях, а реальное качество жизни каждого человека в Абхазии. По словам главы государства, вся эта работа проводится ради людей, и каждый гражданин должен почувствовать позитивные изменения.

Для достижения этих целей президент поручил установить жесткий контроль за исполнением обязательств, выделив два приоритетных направления работы. Первое касается реализации всех соглашений, подписанных на полях форума, чтобы ни один документ не остался на бумаге.

Второе направление – это прямое сопровождение инвестиционных проектов с закреплением ответственных ведомств, установлением четких сроков и форм отчетности.

В завершение Бадра Гунба призвал руководителей ведомств к максимальной ответственности и личной вовлеченности. Глава государства подчеркнул, что республика выходит на масштабный путь развития и заданный высокий темп нельзя снижать.

«Форум завершен, но работа только началась. Жду от вас личной вовлеченности и регулярных отчетов по поставленным задачам. Переходим к делу», – заявил президент.