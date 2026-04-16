РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ ПРОШЛА НА МАПП «АДЛЕР»

Сухум. 16 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На МАПП «Адлер» Сочинской таможни состоялась рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы России. В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы организации таможенных операций и таможенного контроля в преддверии курортного сезона с учётом прогнозируемого роста туристического потока, а также проведения работ по реконструкции МАПП «Адлер».

Особое внимание было уделено вопросам повышения пропускной способности абхазо-российской государственной границы, оптимизации таможенных процедур и созданию условий для более оперативного и комфортного перемещения физических лиц, транспортных средств и товаров.

Повестка встречи была сформирована с учётом предложений и практических вопросов, выработанных по итогам консультаций с участниками внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия, а также с представителями туристической отрасли.

По итогам обсуждения стороны достигли договорённостей по ряду направлений, в том числе в части совершенствования организации движения экскурсионного транспорта, более эффективного использования имеющихся возможностей МАПП «Адлер» в периоды повышенной нагрузки, а также сохранения приоритетного порядка таможенного оформления отдельных категорий товаров.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации согласованных подходов, направленных на обеспечение стабильной и эффективной работы абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона.