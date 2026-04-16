 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ ПРОШЛА НА МАПП «АДЛЕР»

Новости Четверг, 16 апреля 2026 19:17
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ ПРОШЛА НА МАПП «АДЛЕР»

Сухум. 16 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На МАПП «Адлер» Сочинской таможни состоялась рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы России. В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы организации таможенных операций и таможенного контроля в преддверии курортного сезона с учётом прогнозируемого роста туристического потока, а также проведения работ по реконструкции МАПП «Адлер».

Особое внимание было уделено вопросам повышения пропускной способности абхазо-российской государственной границы, оптимизации таможенных процедур и созданию условий для более оперативного и комфортного перемещения физических лиц, транспортных средств и товаров.

Повестка встречи была сформирована с учётом предложений и практических вопросов, выработанных по итогам консультаций с участниками внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия, а также с представителями туристической отрасли.

По итогам обсуждения стороны достигли договорённостей по ряду направлений, в том числе в части совершенствования организации движения экскурсионного транспорта, более эффективного использования имеющихся возможностей МАПП «Адлер» в периоды повышенной нагрузки, а также сохранения приоритетного порядка таможенного оформления отдельных категорий товаров.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации согласованных подходов, направленных на обеспечение стабильной и эффективной работы абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2026 19:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН СТАРТУЕТ 17 АПРЕЛЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.