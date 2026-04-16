ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН СТАРТУЕТ 17 АПРЕЛЯ

Сухум. 16 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Финальные игры чемпионата Абхазии по баскетболу среди женских команд сезона 2025-2026 годов пройдут 17-18 апреля в Гудауте и Сухуме. Первый матч состоится 17 апреля в Гудауте: в 16:00 встретятся команды «Гудаута» и «Крылья Абхазии-1».

Решающие встречи турнира пройдут 18 апреля во Дворце спорта имени Сергея Багапш. В 12:00 состоится матч за третье место между командами «Апсны» и «Ткуарчал», а в 14:00 пройдет вторая игра финального противостояния - «Крылья Абхазии-1» сыграют с «Гудаутой».

По итогам кругового этапа лучшие команды вышли в финальную стадию чемпионата и продолжат борьбу за звание сильнейшей женской баскетбольной команды Абхазии.