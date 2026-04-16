ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ ДАВАТЬ СОГЛАСИЕ НА ЛИШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ

Сухум. 16 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В парламентском комитете по государственно-правовой политике рассмотрели представление генерального прокурора о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварчия. Заседание проходило с участием генерального прокурора Адгура Агрба, военного прокурора Руслан Тарба, прокурора города Суха Алхаса Агумава.

Как уточнил глава комитета Даут Хутаба, согласно постановлению от 2009 года, Парламент обязан рассмотреть представление генпрокурора в течение недели.

По итогам сегодняшнего обсуждения комитет вынесет свое суждение, а окончательное решение будет приниматься депутатами на заседании сессии Парламента.

Выступая перед депутатами, генпрокурор сказал:

«Представляю Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия в соответствии со статьей 14 Закона «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Кварчия Кана Валерьевича и привлечение его в качестве обвиняемого.

В производстве прокуратуры города Сухума находится уголовное дело №325/816, возбужденное 22 декабря 2025 года в отношении неустановленных следствием лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 113 (угроза убийством), ч. 1 ст. 133 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав), п. «г» ч. 2 ст. 158 (грабеж) и п. «в» ч. 4 ст. 155 (разбой) УКРА.

Предварительным расследованием установлено следующее:

5 ноября 2025 года, примерно в 11:45, депутат Кварчия Кан Валерьевич совместно с Какалия Эшсоу Ивановичем, Думава Хыной Владимировичем, Кокая Гари Гурамовичем, Агрба Тенгизом Алмасхановичем, Ардзинба Алмасханом Зурабовичем, Кмузовым Асланом Борисовичем, Шурдулава Владиславом Темуриевичем в сопровождении неустановленной группы лиц численностью до 40 человек, прибыли по месту нахождения граждан Российской Федерации Ревы Ивана Евгеньевича, Тимофеева Павла Игоревича и Будыкина Дмитрия Александровича в офис, расположенный по адресу: г. Сухум, улица Абазинская, строение 36.

Целью визита было выяснение обстоятельств их нахождения на территории Республики Абхазия и возможного участия в предвыборной кампании депутатов в органы местного самоуправления. Кварчия, действуя умышленно в группе лиц с Ардзинба, Какалия, Агрба, Кмузовым и Шурдулава, осознавая противоправный характер своих действий, в агрессивной форме высказал в адрес граждан РФ Ревы, Тимофеева и Будыкина угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Указанные угрозы сопровождались применением физического насилия. Кварчия нанес многочисленные удары по голове Реве, при этом направлял имевшееся при нем огнестрельное оружие (пистолет неустановленного образца) в сторону Ревы с целью его устрашения. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Кварчия, будучи вооруженным, совместно с Адлейба, Ардзинба и другими лицами нанес удары по голове Тимофееву.

Действия вышеуказанных лиц, с учетом демонстрации оружия и общей обстановки, свидетельствовали о реальности высказанных угроз и вызвали у потерпевших Ревы и Тимофеева обоснованный страх за свою жизнь…».

Генеральный прокурор Адгур Агрба обратился к депутатам Парламента дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 7-го созыва Кварчия Кана Валерьевича и привлечение его в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РА.

Депутат Даут Хутаба поинтересовался, установлено ли, что потерпевших били пистолетом и кто именно бил?

Генпрокурор ответил, что пистолетом удары никто не наносил, но депутат Кварчия, по словам потерпевших, демонстрировал пистолет и угрожал им.

Хутаба отметил, что в отношении политтехнологов были приняты административные меры и спросил не рассматривалось ли дело в рамках Уголовного кодекса. Хутаба также поинтересовался, как они попали в Абхазию.

Как сообщил Генпрокурор, Иван Рева сам приехал в Абхазию. Гарри Цвижба, который оказывал политтехнологам содействие, объявлен в розыск.

По словам депутата Темура Бейя, следовало бы выяснить кто эти люди, с какой целью они прибыли в Абхазию.

Депутат Парламента Кан Кварчия считает, что в случае с российскими политтехнологами потерпевшей является абхазская сторона.

«Некоторые лица на протяжении года бесчинствовали на территории Абхазии и об этом никто не знал. Эти люди ходили в ЦИК, получали информацию о гражданах Абхазии, а это закрытая информация, тем более для иностранных граждан», – сказал Кварчия.

Обращаясь к генеральному прокурору, он отметил, что его судят по показаниям этих людей.

Депутат поинтересовался, имеются ли другие показания, кроме тех, что дали российские политтехнологи.

Кварчия сообщил, что он сам вызвал правоохранительные органы в офис «Абхазского вестника» 5 ноября.

Он также прокомментировал показание потерпевшего, заявившего, что депутат Кварчия встал и перезарядил пистолет в офисе газеты «Абхазский вестник». Депутат сообщил, что он просил провести следственный эксперимент, чтобы убедиться мог ли он перезарядить пистолет, учитывая, что у него плохо действует левая рука.

Кроме того, Кварчия сообщил, что он через СМИ обращался к прокуратуре, МВД, СГБ и президенту задолго до инцидента и проинформировал их о том, что в районных избирательных комиссиях присутствует гражданин России, не имеющий на это право.

«На мое обращение, к сожалению, никто не отреагировал», – сказал Кан Кварчия.

Даут Хутаба заметил, что депутату нужно было сразу же, как он прибыл в офис газеты, позвонить в правоохранительные органы.

Депутат Беслан Халваш сказал, что на каждых выборах в Абхазии народ сталкивается с какими-то проблемами,

«Так больше проводить выборы в Абхазии нельзя. При каждом выборном процессе мы практически доходим до гражданского противостояния. Я считаю, что нам нужно основательно подойти к вопросу организации выборов: кто осуществляет надзор за избирательными кампаниями, какие партии участвуют и соблюдают ли они избирательное законодательство, как формируются фонды предвыборных штабов кандидатов в депутаты и президенты. Мы должны научиться участвовать в конституционных процессах, происходящих в нашей стране», – заявил Халваш.

По итогам обсуждения, которое длилось два часа, парламентский комитет по государственной политике не рекомендовал давать согласие на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварчия.

Вопрос лишения неприкосновенности Кана Кварчия будет решаться путем голосования на заседании сессии Парламента.

