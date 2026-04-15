ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СФОРМИРОВАН РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ VII СОЗЫВА

Новости Среда, 15 апреля 2026 21:24
Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Гули Кичба избрана Секретарем Общественной палаты Абхазии седьмого созыва. Ее заместителями стали Изольда Хагба и Александр Страничкин. Соответствующие решения приняты в среду на первом пленарном заседании нового состава.

Структура рабочих органов палаты была скорректирована: ряд направлений укрупнен, другие выделены в самостоятельные подразделения. Председателями профильных комиссий избраны:

• по госстроительству и организации общественного диалога – Эраст Агумава;

• по экономическому развитию, ИТ и поддержке предпринимательства – Даут Агрба;

• по информационной политике и работе со СМИ – Инал Лазба;

• по развитию государственного языка, образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия – Донна Малия;

• по демографии, работе с соотечественниками и международным связям – Астамур Ахба;

• по сельскому хозяйству и развитию АПК – Виталий Смыр;

• по социальной политике, обороне, делам ветеранов и инвалидов – Даур Агрба;

• по общественной экспертизе законопроектов – Тамаз Кецба;

• по местному самоуправлению и территориальному развитию – Лана Цаава;

• по молодежной политике, спорту и здравоохранению – Астамур Адлейба;

• по этике, регламенту и совершенствованию деятельности – Фрида Лазба.

По словам Гули Кичба, состав палаты обновился на 35%. Она подчеркнула, что ротация обеспечит преемственность в работе и усилит роль палаты как института экспертной поддержки государственной политики.

«Весь состав Общественной палаты готов продолжать работу в интересах нашего государства и общества. Уверена, что новые члены палаты придадут организации дополнительный импульс и энергию», – отметила она.

В числе приоритетов нового созыва остаются вопросы демографии, репатриации, развития сельского хозяйства, экономики и туризма.

«Безусловно, эти темы вновь будут включены в повестку, и работа в этом направлении продолжится», – резюмировала Кичба.

Об этом сообщает Апсныпресс.

« ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ VI СОЗЫВА
