СФОРМИРОВАН РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ VII СОЗЫВА

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Гули Кичба избрана Секретарем Общественной палаты Абхазии седьмого созыва. Ее заместителями стали Изольда Хагба и Александр Страничкин. Соответствующие решения приняты в среду на первом пленарном заседании нового состава.

Структура рабочих органов палаты была скорректирована: ряд направлений укрупнен, другие выделены в самостоятельные подразделения. Председателями профильных комиссий избраны:

• по госстроительству и организации общественного диалога – Эраст Агумава;

• по экономическому развитию, ИТ и поддержке предпринимательства – Даут Агрба;

• по информационной политике и работе со СМИ – Инал Лазба;

• по развитию государственного языка, образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия – Донна Малия;

• по демографии, работе с соотечественниками и международным связям – Астамур Ахба;

• по сельскому хозяйству и развитию АПК – Виталий Смыр;

• по социальной политике, обороне, делам ветеранов и инвалидов – Даур Агрба;

• по общественной экспертизе законопроектов – Тамаз Кецба;

• по местному самоуправлению и территориальному развитию – Лана Цаава;

• по молодежной политике, спорту и здравоохранению – Астамур Адлейба;

• по этике, регламенту и совершенствованию деятельности – Фрида Лазба.

По словам Гули Кичба, состав палаты обновился на 35%. Она подчеркнула, что ротация обеспечит преемственность в работе и усилит роль палаты как института экспертной поддержки государственной политики.

«Весь состав Общественной палаты готов продолжать работу в интересах нашего государства и общества. Уверена, что новые члены палаты придадут организации дополнительный импульс и энергию», – отметила она.

В числе приоритетов нового созыва остаются вопросы демографии, репатриации, развития сельского хозяйства, экономики и туризма.

«Безусловно, эти темы вновь будут включены в повестку, и работа в этом направлении продолжится», – резюмировала Кичба.

Об этом сообщает Апсныпресс.