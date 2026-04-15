ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ VI СОЗЫВА

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Общественна палата опубликовала отчет о свое работе в 2025-2026 годах. В соответствии с Законом Республики Абхазия Общественная палата Республики Абхазия обеспечивает взаимодействие граждан Республики Абхазия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Республики Абхазия, защиты прав и свобод граждан Республики Абхазия и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Республики Абхазия, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Республики Абхазия, конституционного строя Республики Абхазия и демократических принципов развития гражданского общества в Республике Абхазия.

Состав Общественной палаты VI созыва приложил все усилия для выполнения поставленных задач.

С подробным отчетом о деятельности Общественной палаты Республики Абхазия VI созыва (2025-2026гг.) можно ознакомиться по ссылке https://opra.apsny.land/novosti/item/800-otchet-o-deyatelnosti-obshchestvennoj-palaty-respubliki-abkhaziya-vi-sozyva-2025-2026-gg