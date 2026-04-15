В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНА НЕЗАКОННАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА
Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации в с. Алакумхара (Лекухона) Галского района, в лесном массиве, в хозяйственном сооружении обнаружили и изъяли 29 аппаратов для добычи криптовалюты без каких-либо документов, свидетельствующих о прохождении ими процедуры таможенного оформления.
Аппараты принадлежали гражданину Абхазии Джгереная Р.Р. и в момент обнаружения были подключены к электричеству.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
- СФОРМИРОВАН РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ VII СОЗЫВА
- ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ VI СОЗЫВА
- ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МЕДИЙНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
- БОЛЕЕ 1000 АВТОМОБИЛЕЙ РАСТОНИРОВАНО СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ЗА ОДИН МЕСЯЦ
- СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ДБАР