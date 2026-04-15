ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Среда, 15 апреля 2026
В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНА НЕЗАКОННАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации в с. Алакумхара (Лекухона) Галского района, в лесном массиве, в хозяйственном сооружении обнаружили и изъяли 29 аппаратов для добычи криптовалюты без каких-либо документов, свидетельствующих о прохождении ими процедуры таможенного оформления.

Аппараты принадлежали гражданину Абхазии Джгереная Р.Р. и в момент обнаружения были подключены к электричеству.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

