ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МЕДИЙНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с президентом Медийной футбольной лиги Николаем Осиповым и техническим директором Медийной футбольной лиги Дмитрием Кортава. Во встрече приняли участие вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба и президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.
Обсуждались вопросы, связанные с организацией предстоящего нового сезона Медийной футбольной лиги. Также 24 апреля в Сухуме пройдет матч открытия, в котором встретятся команды «Апсны» и «Амкал».
Бадра Гунба отметил, что руководство страны окажет необходимое содействие в проведении матчей Медийной футбольной лиги. По словам Главы государства, это способствует развитию спорта в республике и популяризации страны.
В свою очередь, Николай Осипов поблагодарил за поддержку и подтвердил готовность Медийной футбольной лиги к проведению намеченных мероприятий в Абхазии.
