БОЛЕЕ 1000 АВТОМОБИЛЕЙ РАСТОНИРОВАНО СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ЗА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Борьба с правонарушителями, пренебрегающими нормами тонирования ветровых лобовых стекол, а также иными нарушениями, ведется на постоянной основе, в том числе, в ходе масштабных рейдовых мероприятий. Очередной рейд с применением ротации личного состава прошел 14 апреля. Согласно поручению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, мероприятие проходило в Гудаутском районе и городе Сухум с привлечением всех территориальных подразделений и оперативных служб центрального аппарата, под контролем министра внутренних дел Роберта Киут, всех заместителей министра, при силовом сопровождении СОБРа.

Несмотря на высокие штрафы – 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев, некоторые граждане продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. МВД напоминает, подобное нарушение является наиболее тяжким, зачастую исходом его является дорожно-транспортное происшествие с тяжелым травматизмом, а в ряде случаев и вовсе- летальным исходом. Поэтому особое внимание сотрудникам поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Всего в ходе рейда силами Госавтоинспекции центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 9 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители лишены права управления транспортом на 6 месяцев, также они должны будут заплатить штраф- 30 тысяч рублей.

Нередки случаи выявления нарушителей ПДД, использующих подложные госномера при передвижении по дорогам нашей страны. Все автомобили изъяты и поставлены на служебные стоянки районных органов внутренних дел.

По итогам рейда, было составлено 260 протоколов об административных правонарушениях. Трое нарушителей были доставлены в отдел милиции для освидетельствования и установления личности.

В ходе проверки транспортных средств сотрудниками выявлены и на месте устранены незаконно используемые нарушителями спецсигналы, а также запрещенная законом тонировка.

Также в результате рейда на штрафстоянку поставлено 14 автомобилей, водители которых прибегали к агрессивной езде на городских и районных дорогах, создавая опасную дорожную ситуацию для других участников движения.

Рейдовое мероприятие проходило до глубокой ночи. МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики и призывает к соблюдению правил дорожного движения всех его участников.

