 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 1000 АВТОМОБИЛЕЙ РАСТОНИРОВАНО СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ЗА ОДИН МЕСЯЦ

Новости Среда, 15 апреля 2026 18:59
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 1000 АВТОМОБИЛЕЙ РАСТОНИРОВАНО СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ЗА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Борьба с правонарушителями, пренебрегающими нормами тонирования ветровых лобовых стекол, а также иными нарушениями, ведется на постоянной основе, в том числе, в ходе масштабных рейдовых мероприятий. Очередной рейд с применением ротации личного состава прошел 14 апреля. Согласно поручению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, мероприятие проходило в Гудаутском районе и городе Сухум с привлечением всех территориальных подразделений и оперативных служб центрального аппарата, под контролем министра внутренних дел Роберта Киут, всех заместителей министра, при силовом сопровождении СОБРа.

Несмотря на высокие штрафы 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев, некоторые граждане продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. МВД напоминает, подобное нарушение является наиболее тяжким, зачастую исходом его является дорожно-транспортное происшествие с тяжелым травматизмом, а в ряде случаев и вовсе- летальным исходом. Поэтому особое внимание сотрудникам поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Всего в ходе рейда силами Госавтоинспекции центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 9 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители лишены права управления транспортом на 6 месяцев, также они должны будут заплатить штраф- 30 тысяч рублей.

Нередки случаи выявления нарушителей ПДД, использующих подложные госномера при передвижении по дорогам нашей страны. Все автомобили изъяты и поставлены на служебные стоянки районных органов внутренних дел.

По итогам рейда, было составлено 260 протоколов об административных правонарушениях. Трое нарушителей были доставлены в отдел милиции для освидетельствования и установления личности.

В ходе проверки транспортных средств сотрудниками выявлены и на месте устранены незаконно используемые нарушителями спецсигналы, а также запрещенная законом тонировка.

Также в результате рейда на штрафстоянку поставлено 14 автомобилей, водители которых прибегали к агрессивной езде на городских и районных дорогах, создавая опасную дорожную ситуацию для других участников движения.

Рейдовое мероприятие проходило до глубокой ночи. МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики и призывает к соблюдению правил дорожного движения всех его участников.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 15 апреля 2026 19:01

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.