СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ДБАР

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба подписал распоряжение о создана Государственная комиссия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Героя Абхазии, генерал-лейтенанта, начальника штаба Бзыпского оборонительного рубежа, командующего Гумистинским фронтом (1992 г.), заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия (1993-1996 гг.), советника Президента Республики Абхазия по военным вопросам (1996-2002 гг.), Вице-спикера Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия (2002 г.), председателя общественной организации ветеранов «Амцахара» (с 1999 г.), награждённого орденом «Ахьдз-Апша» I степени (посмертно), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и другими знаками отличия, Сергея Платоновича Дбар.