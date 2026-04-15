ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Среда, 15 апреля 2026 17:01
В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба принял делегацию Торгово-промышленной палаты Краснодарского края. В составе делегации первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Егор Робский.

«С уважением относимся к партнерам из Краснодарского края, нас связывают долгие добрососедские исторические моменты. Уже сложились равноправные взаимоотношения с коллегами из Краснодарского края. Всегда готовы к обсуждению вопросов и тем, составляющих взаимный интерес как бизнес-сообщества наших стран, так и рядовых жителей», – сказал Астамур Ашуба.

Егор Робский рассказал, что не впервые в Абхазии и отметил ряд позитивных изменений в республике, в частности, в логистике, которая стала удобнее для бизнес-сообщества.

«Железнодорожное сообщение связывает нас, и грузы ходят железнодорожным транспортом, заработал аэропорт. Все эти начинания на благо бизнеса и нужно их развивать. Товарооборот между Абхазией и Краснодарским краем растет, также традиционно наш край большой потребитель классических абхазских субтропических культур. Интерес есть у бизнеса в развитии двусторонних отношений», – отметил первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Егор Робский.

На встрече обсудили вопросы экономического взаимодействия, экспортно-импортных операций, барьеров в двусторонней торговле, мер поддержки для абхазских импортеров и экспортеров, институтов поддержки бизнеса, выставочные мероприятия в Абхазии.




