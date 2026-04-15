В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба принял делегацию Торгово-промышленной палаты Краснодарского края. В составе делегации первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Егор Робский.
Егор Робский рассказал, что не впервые в Абхазии и отметил ряд позитивных изменений в республике, в частности, в логистике, которая стала удобнее для бизнес-сообщества.
«Железнодорожное сообщение связывает нас, и грузы ходят железнодорожным транспортом, заработал аэропорт. Все эти начинания на благо бизнеса и нужно их развивать. Товарооборот между Абхазией и Краснодарским краем растет, также традиционно наш край большой потребитель классических абхазских субтропических культур. Интерес есть у бизнеса в развитии двусторонних отношений», – отметил первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Егор Робский.
На встрече обсудили вопросы экономического взаимодействия, экспортно-импортных операций, барьеров в двусторонней торговле, мер поддержки для абхазских импортеров и экспортеров, институтов поддержки бизнеса, выставочные мероприятия в Абхазии.
- ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ
- ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
- В ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ БИЗНЕС-МИССИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
- В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА КРИПТОВАЛЮТЫ
- СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ