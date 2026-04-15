 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ

Среда, 15 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось выездное заседание комиссии по озеленению города, которую возглавляет замглавы Администрации Сухума Константин Тарба. Члены комиссии побывали в местах, где запланированы работы по вырубке сухостоя и сухих деревьев – при въезде в столицу по ул. Эшба, в парке Курченко и в парке по улице Дзидзария перед Сухумской городской поликлиникой № 1, а также наблюдали за высадкой эвкалиптов в микрорайоне Маяк.

«При въезде в город три кипариса высохли, их уберем и высадим новые растения. Также у нас есть потерянные пробковые дубы в количестве восьми штук. Мы их будем восстанавливать на центральных дорогах», – отметил Константин Тарба.

Комиссией обсуждался вопрос благоустройства территории, прилегающей к Национальному онкологическому центру, и приведения в порядок широкой лестницы, ведущей к Научно-исследовательскому институту экспериментальной патологии и терапии.

Как рассказал замглавы Константин Тарба, остановку перед вокзалом планируют перенести ближе к подземному пешеходному переходу.

«Для удобства пешеходов и пользователей общественным транспортом планируется перенести и благоустроить новую остановку», – сказал Тарба.

Члены комиссии обсудили также проект правил благоустройства и санитарного пользования зелёными насаждениями в городе.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 15 апреля 2026 16:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.