ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось выездное заседание комиссии по озеленению города, которую возглавляет замглавы Администрации Сухума Константин Тарба. Члены комиссии побывали в местах, где запланированы работы по вырубке сухостоя и сухих деревьев – при въезде в столицу по ул. Эшба, в парке Курченко и в парке по улице Дзидзария перед Сухумской городской поликлиникой № 1, а также наблюдали за высадкой эвкалиптов в микрорайоне Маяк.

«При въезде в город три кипариса высохли, их уберем и высадим новые растения. Также у нас есть потерянные пробковые дубы в количестве восьми штук. Мы их будем восстанавливать на центральных дорогах», – отметил Константин Тарба.

Комиссией обсуждался вопрос благоустройства территории, прилегающей к Национальному онкологическому центру, и приведения в порядок широкой лестницы, ведущей к Научно-исследовательскому институту экспериментальной патологии и терапии.

Как рассказал замглавы Константин Тарба, остановку перед вокзалом планируют перенести ближе к подземному пешеходному переходу.

«Для удобства пешеходов и пользователей общественным транспортом планируется перенести и благоустроить новую остановку», – сказал Тарба.

Члены комиссии обсудили также проект правил благоустройства и санитарного пользования зелёными насаждениями в городе.