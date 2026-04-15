ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов прокуратуры. В поздравлении говорится:

Являясь важнейшим институтом национальной системы обеспечения законности, прокуратура представляет собой незыблемую опору правового, демократического государства.

Обладая статусом независимого ведомства в системе власти, прокурорский корпус призван осуществлять беспристрастный надзор за соблюдением законных интересов личности, общества в целом и государства.

Высокий профессионализм и честность выступают основополагающими требованиями к каждому, кто связал свой жизненный путь с этой чрезвычайно ответственной службой.

История органов прокуратуры Республики Абхазия неразрывно связана с именами преданных делу и Родине людей, среди которых особое место занимают ветераны, стоявшие у истоков формирования системы.

Сегодня работники прокуратуры ответственно выполняют свой долг, реализуя меры по поддержанию законности и восстановлению справедливости, защите конституционных основ Абхазского государства.

Желаю вам успехов в служении Отечеству и благополучия».