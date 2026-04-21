ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АБХАЗИИ НА 2026-2030 ГОДЫ

Новости Вторник, 21 апреля 2026 17:46
Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента ратифицировали Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы. Целью Соглашения является оказание Российской Федерацией содействия Абхазии в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.

Направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Абхазии и текущую «базовую» помощь.

Постоянный представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба отметил, что средства на финансирование мероприятий по соглашению отражены в республиканском бюджете.

На 2026 год – это 6 млрд рублей. Из них 4,5 млрд будут направлены на социально-экономическое развитие, 1,3 млрд рублей – бюджетные инвестиции, 0,2 млрд – на поддержку отраслей экономики.

Соглашение было подписано 25 декабря 2025 года министром экономики Абхазии Теймуразом Миквабия и замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

