ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АБХАЗИИ НА 2026-2030 ГОДЫ
Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента ратифицировали Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы. Целью Соглашения является оказание Российской Федерацией содействия Абхазии в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.
Направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Абхазии и текущую «базовую» помощь.
Постоянный представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба отметил, что средства на финансирование мероприятий по соглашению отражены в республиканском бюджете.
На 2026 год – это 6 млрд рублей. Из них 4,5 млрд будут направлены на социально-экономическое развитие, 1,3 млрд рублей – бюджетные инвестиции, 0,2 млрд – на поддержку отраслей экономики.
Соглашение было подписано 25 декабря 2025 года министром экономики Абхазии Теймуразом Миквабия и замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.
