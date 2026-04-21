СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАН РОССИИ И УКРАИНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, направленной на противодействие финансовых преступлений в банковской сфере, сотрудниками СГБ Абхазии были задержаны гражданин России и Украины.

У граждан Армена Алтуняна и Георгия Иониди были изъяты электронные носители, и банковские карты «Аврора банка», через которые осуществляли обналичивание денежных средств.

В ходе обыска у задержанных было изъято 200 банковских карт «Аврора Банка», а также электронные носители информации, подтверждающие проведение незаконных операций. Данные карты были получены в банке «Аврора» через сотрудников банка, в нарушении нормативных правил, регламентирующих банковскую деятельность.

В отношении указанных граждан сотрудниками центрального аппарата СГБ проводятся оперативно-следственные мероприятия. Устанавливается круг лиц, в том числе среди сотрудников банковского сектора, причастных к содействию в организации данной преступной схемы.