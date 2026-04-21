ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАН РОССИИ И УКРАИНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Вторник, 21 апреля 2026 17:47
Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, направленной на противодействие финансовых преступлений в   банковской сфере, сотрудниками СГБ Абхазии были задержаны гражданин России и Украины.

У граждан Армена Алтуняна и Георгия Иониди были изъяты электронные носители, и банковские карты «Аврора банка», через которые осуществляли обналичивание   денежных средств.

В ходе обыска у задержанных было изъято 200 банковских карт «Аврора Банка», а также электронные носители информации, подтверждающие проведение незаконных операций. Данные карты были получены в банке «Аврора» через сотрудников банка, в нарушении нормативных правил, регламентирующих банковскую деятельность.

В отношении указанных граждан сотрудниками центрального аппарата СГБ проводятся оперативно-следственные мероприятия. Устанавливается круг лиц, в том числе среди сотрудников банковского сектора, причастных к содействию в организации данной преступной схемы.

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АБХАЗИИ НА 2026-2030 ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ НУГЗАРА ЛОГУА »
