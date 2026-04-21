ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ НУГЗАРА ЛОГУА

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественном открытии выставки «Время и пространство», приуроченной к 70-летнему юбилею художника Нугзара Логуа. В мероприятии также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и руководитель Администрации ррезидента Беслан Эшба.

В экспозиции представлены знаковые произведения автора, созданные в разные периоды его творчества.

Глава государства отметил вклад художника в развитие национального изобразительного искусства и сохранение культурного наследия.

Ранее президент Бадра Гунба подписал Указ о присвоении Нугзару Логуа почетного звания «Народный художник Республики Абхазия» за значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство и воспитание подрастающего поколения.