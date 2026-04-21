В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ «ВЕСНА»

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Распоряжение об оказании содействия в подготовке и проведении массового мероприятия на территории города Сухум подписал глава столичной администрации Тимур Агрба на основании обращения генерального директора ООО «Варгонзо» Семена Пегова с просьбой дать согласие на проведение в Сухуме музыкального фестиваля «Весна».

В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:

1 мая в 20:00 начнется концерт талантливого молодого рэп-исполнителя из Донецка Димы Ом на набережной Махаджиров (кафе «Бригантина»);

2 мая в 08:00 – встреча с командой фестиваля в неформальной обстановке под названием «кофе на «Брехаловке» на набережной Махаджиров у колоннады;

А в 16:00 на горе Баграта выступление джазового музыканта Сергея Головни и гитариста, балалаечника, участника проекта WarGonzo Германа Осипова;

В 19:00 часов – выступление рок-музыканта Алексея Булгакова на культурно-деловой платформе «Гума»;

3 мая в 08:00 откроется выставка художницы Аревик Малхасян в галерее современного искусства The Wall Gallery (ул. генерала Аршба, 2).