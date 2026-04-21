В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ «ВЕСНА»
Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Распоряжение об оказании содействия в подготовке и проведении массового мероприятия на территории города Сухум подписал глава столичной администрации Тимур Агрба на основании обращения генерального директора ООО «Варгонзо» Семена Пегова с просьбой дать согласие на проведение в Сухуме музыкального фестиваля «Весна».
В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:
1 мая в 20:00 начнется концерт талантливого молодого рэп-исполнителя из Донецка Димы Ом на набережной Махаджиров (кафе «Бригантина»);
2 мая в 08:00 – встреча с командой фестиваля в неформальной обстановке под названием «кофе на «Брехаловке» на набережной Махаджиров у колоннады;
А в 16:00 на горе Баграта выступление джазового музыканта Сергея Головни и гитариста, балалаечника, участника проекта WarGonzo Германа Осипова;
В 19:00 часов – выступление рок-музыканта Алексея Булгакова на культурно-деловой платформе «Гума»;
3 мая в 08:00 откроется выставка художницы Аревик Малхасян в галерее современного искусства The Wall Gallery (ул. генерала Аршба, 2).
- НА ВСТРЕЧЕ В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
- КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- ХАНА ГУНБА: ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
- ТКУАРЧАЛ И ЧУКОТКA УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО