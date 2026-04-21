ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Вторник, 21 апреля 2026 18:04
АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Международный форум городов-побратимов, посвящённый развитию гуманитарного и экономического сотрудничества в условиях многополярного мира, проходит в Москве с 19 по 22 апреля. Гостями стали главы муниципальных образований, законодатели, эксперты и предприниматели из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

В рамках форума участники посетили Ситуационный центр города Москвы и Инновационный центр «Сколково».

Делегатов форума пригласили в Национальный центр «Россия», где также 20 апреля начал работу форум «Малая Родина – сила России», проводимый по поручению президента Российской Федерации. Они также участвовали в пленарной сессии «Муниципальная дипломатия в условиях глобальных изменений миропорядка» и в марафоне муниципальных практик «Муниципальная дипломатия: от дружбы городов – к общим проектам».

На 21 апреля состоялось посещение Всероссийской муниципальной премии «Служение» и нетворкинг с главами российских городов. На 22 апреля планируется участие в VII Международной выставке-конференции по созданию, обслуживания и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий «ParkSeason EXPO».

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ «ВЕСНА» ТКУАРЧАЛ И ЧУКОТКA УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО »
