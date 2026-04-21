ТКУАРЧАЛ И ЧУКОТКA УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Ткуарчалского района приняла участие в форуме ВАРМСУ, где было заключено соглашение о партнерстве с Билибинским муниципальным районом Чукотского автономного округа Российской Федерации. Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления совместно с Администрацией президента РФ.