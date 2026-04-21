ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Вторник, 21 апреля 2026 18:16
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством спикера Лаши Ашуба состоялось очередное заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы».

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании ученых степеней».

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о создании общеобразовательной организации Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Абхазия».

Рассмотрен и принят в первом чтении проект закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами».

Рассмотрено и в результате голосования не было принято постановление «О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича и привлечении его в качестве обвиняемого».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об избрании Хагба А. Э. в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия», «Об избрании Акаба А. Д. в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия», «Об определении персонального и численного состава комитетов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».

« ТКУАРЧАЛ И ЧУКОТКA УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО ХАНА ГУНБА: ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ »
