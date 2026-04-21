СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы».

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании ученых степеней».

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о создании общеобразовательной организации Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Абхазия».

Рассмотрен и принят в первом чтении проект закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами».

Рассмотрено и в результате голосования не было принято постановление «О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича и привлечении его в качестве обвиняемого».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об избрании Хагба А. Э. в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия», «Об избрании Акаба А. Д. в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия», «Об определении персонального и численного состава комитетов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».