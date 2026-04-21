ХАНА ГУНБА: ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Просвещение – это основа формирования личности, основа формирования гражданской ответственности. И, конечно, особое значение приобретают просветительские площадки. Именно здесь формируются смыслы, именно здесь задаются ориентиры. Здесь формируются решения, которые определяют будущее», – отметила она.

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба выступила на V Съезде Российского общества «Знание» в рамках Съезда просветителей в Москве.

Среди ключевых задач Гунба выделила развитие цифровой просветительской платформы, поддержку учителей и лекторов как носителей знаний и ценностей, формирование у молодежи интереса к науке. Особое внимание в Абхазии, подчеркнула она, уделяется вопросу сохранения национальной идентичности через систему просвещения.

Съезд состоялся в Национальном центре «Россия» и объединил более 300 делегатов из РФ и ближнего зарубежья.