КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с вниманием отнеслось к заявлению Официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой относительно последствий вступления Грузии в Европейский союз и разделяет позицию России относительно последствий вступления Грузии в ЕС.

«Внимательно следим за развитием внешнеполитического курса Грузии и отмечаем, что политика Грузии не способствует укреплению доверия в регионе, что подтверждает ряд фактов: периодические заявления грузинской стороны, военное сотрудничество с НАТО, отказ от подписания с Республикой Абхазия юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, политика Грузии, направленная на международную изоляцию Республики Абхазия.

Серьезную обеспокоенность вызывает военное сотрудничество Грузии с НАТО, которое заключается в том числе в проведении совместных учений на территории Грузии. Подобные действия не могут не рассматриваться как фактор, негативно влияющий на региональную стабильность и повышение уровня напряженности.

Другим серьезным дестабилизирующим фактором является деструктивная позиция Грузии, выражающаяся, в частности, в отказе от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия, что является главной целью Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В свою очередь Абхазская сторона на каждом раунде Дискуссий подчеркивает важность активизации усилий по заключению данного юридически обязывающего соглашения.

Исходя из вышеизложенного следует, что именно Тбилиси препятствует формированию устойчивой архитектуры безопасности в регионе.

Последовательно исходим из приоритета обеспечения собственной безопасности, суверенитета и устойчивого развития. Любые интеграционные процессы с участием Грузии не должны создавать угрозы для существующих реалий», – говорится в комментарии МИД.