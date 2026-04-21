 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Вторник, 21 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с вниманием отнеслось к заявлению Официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой относительно последствий вступления Грузии в Европейский союз и разделяет позицию России относительно последствий вступления Грузии в ЕС.

«Внимательно следим за развитием внешнеполитического курса Грузии и отмечаем, что политика Грузии не способствует укреплению доверия в регионе, что подтверждает ряд фактов: периодические заявления грузинской стороны, военное сотрудничество с НАТО, отказ от подписания с Республикой Абхазия юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, политика Грузии, направленная на международную изоляцию Республики Абхазия.

Серьезную обеспокоенность вызывает военное сотрудничество Грузии с НАТО, которое заключается в том числе в проведении совместных учений на территории Грузии. Подобные действия не могут не рассматриваться как фактор, негативно влияющий на региональную стабильность и повышение уровня напряженности.

Другим серьезным дестабилизирующим фактором является деструктивная позиция Грузии, выражающаяся, в частности, в отказе от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия, что является главной целью Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В свою очередь Абхазская сторона на каждом раунде Дискуссий подчеркивает важность активизации усилий по заключению данного юридически обязывающего соглашения.

Исходя из вышеизложенного следует, что именно Тбилиси препятствует формированию устойчивой архитектуры безопасности в регионе.

Последовательно исходим из приоритета обеспечения собственной безопасности, суверенитета и устойчивого развития. Любые интеграционные процессы с участием Грузии не должны создавать угрозы для существующих реалий», – говорится в комментарии МИД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 21 апреля 2026 18:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХАНА ГУНБА: ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.