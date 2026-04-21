НА ВСТРЕЧЕ В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба провёл встречу с заместителем директора Департамента цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ Сергеем Липатовым и заместителем директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Юрием Барыниным. В ней приняли участие представители СГБ и Агентства правительственной связи Республики Абхазия.

Основной вопрос – развитие Центра телемедицинских консультаций Республики Абхазия. В частности, была затронута тема подключения районных больниц Республики Абхазия к ЦТК и решение некоторых технических задач.

Кроме того, обсуждались более широкие вопросы трансформации системы здравоохранения Абхазии в условиях цифровизации при поддержке Российской Федерации. Были рассмотрены перспективы внедрения современных информационных технологий для повышения эффективности управления медицинскими ресурсами, улучшения качества медицинских услуг и обеспечения доступности медицины для всех слоёв населения.