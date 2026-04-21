ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛ В XVII ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО СПОРТИВНОМУ ДОМИНО «КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»,

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. С 17 по 20 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге проходил XVII открытый турнир по спортивному домино «Кубок Санкт-Петербурга», посвященный памяти В.И. Никифорова. В соревнованиях принял участие представитель Республики Абхазия Саид Ашуба. Мероприятие проводилось под эгидой Международной Федерации домино и было организовано в парном разряде.

В турнире участвовали 34 команды, состоявшие из двух игроков каждая. Соревнования проводились в соответствии с российскими правилами, предусматривающими максимально возможное количество очков в партии до 202.

Турнир включал семь туров, проведенных по швейцарской системе розыгрыша.

Спортсмен из Абхазии играл в паре с одним из организаторов турнира. Саид Ашуба,

традиционно демонстрирующий высокие результаты на подобных соревнованиях в текущем году, занял пятое место.

Победителями турнира стали следующие команды:

1. Рзаев Гюндуз и Тановицкий Михаил (6 побед, общее преимущество +613 очков);

2. Корнеев Владимир и Петров Никита (6 побед, общее преимущество +507 очков);

3. Даллари Роман и Тарасевич Валерий (5 побед, общее преимущество +568 очков).