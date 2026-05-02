ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМС РА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба Республики Абхазия подготовила аналитический отчет о результатах деятельности за первый квартал 2026 года. Согласно представленным данным, ведомство демонстрирует положительную динамику по всем ключевым направлениям.

План по поступлениям в республиканский бюджет перевыполнен на 16%: фактически перечислено 47,25 млн рублей, что на 29,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основной объем доходов сформирован за счет госпошлин на выдачу рабочих виз и разрешений на работу.

В отчетном периоде особое внимание уделялось мерам правоприменения и контроля. Отмечается значительный рост эффективности административной практики – общая сумма штрафных санкций увеличилась в 38 раз по сравнению с 2025 годом. Также в первом квартале 2026 года за нарушение миграционного законодательства было выдворено 11 иностранных граждан.

В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия медосмотр прошли более 2,5 тысяч человек. Службой продолжается работа по легализации трудовых мигрантов: за три месяца выдано 2 270 разрешений на работу и 271 патент.