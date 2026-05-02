В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В ОДЕССЕ

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Память погибших в Доме профсоюзов в Одессе почтили в Сухуме. В рамках акции «48 сердец – 48 корабликов» участники отправили в море бумажные кораблики – в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года.

К акции присоединились школьники, студенты, общественные деятели и участники СВО. Участники говорили о важности исторической памяти и воспитания молодежи.

«Если мы не будем помнить свою историю, если молодежь не будет воспитываться в этом духе, успеха не будет ни в чем. Именно так у молодежи будет будущее – большое будущее», – отметил боец бригады «Пятнашка» Даур Цвижба.