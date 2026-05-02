ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Новости Суббота, 02 мая 2026 13:30
ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ МУЗЫКИ ЗАПУСТИЛИ В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Фестиваль новой музыки «Весна» начал работу в Абхазии. В числе самых ярких моментов – выступление молодежного архиерейского хора «Росток» из Горловки (ДНР).

«Абхазия встретила нас с удивительным радушием. Ощущается незабываемое чувство единства среди прекраснейших гор и моря. Сегодняшнее выступление в пещере Нового Афона стало для нашего архиерейского хора «Росток» поистине необычайным опытом, но переполнившие нас эмоции говорят сами за себя. Мы с нетерпением будем участвовать в фестивале все дни, предвкушая, что это будут самые яркие и запоминающиеся моменты нашего пребывания», – рассказала хористка этого ансамбля Дарья Дашина.

Также в первый день мероприятия выступили Государственный оркестр абхазских народных инструментов имени О. Хунцария, местная группа «АМ» («Адекватное мнение») и донецкий коллектив с похожим названием «ОМ» (Дмитрий Пахомов).

На второй день фестиваля запланированы шоу саксофониста Сергея Головни, балалаечника Германа Осипова, певца Алексея Булгакова.

« В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХ» В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В ОДЕССЕ »
