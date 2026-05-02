ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХ»

Суббота, 02 мая 2026 13:28
В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХ»

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В абхазской Пицунде начал работу международный фестиваль будущего сообществ «Вдох». Он продлится до 4 мая включительно. Мероприятие соберет порядка 3 тысяч участников. Перед гостями выступят основатели и лидеры комьюнити, руководители НКО и GR, предприниматели и инвесторы, творцы, ученые и визионеры.

Одновременно здесь будут работать 15 параллельных площадок. По замыслу организаторов, здесь возникает «город будущего», где сообщества, молодежь, созидатели и их семьи через деловые форматы коммуникаций и форсайты, практики личного развития и сетевого взаимодействия, музыку и арт, технологии и науку создают живое общение и доверие, со-вдохновляющую атмосферу и яркий образ светлого будущего с опорой на важные традиции прошлого.

Соорганизаторами события стали правительство Абхазии и всероссийское движение «Вдохновители», а в числе его партнеров – АНО «Россия – страна возможностей», Народный фронт, Всемирный фестиваль молодежи, Россотрудничество, Общественная палата Российской Федерации, мастерская управления «Сенеж» и многие другие.

Другие материалы в этой категории: « ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДБАР ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ МУЗЫКИ ЗАПУСТИЛИ В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ »
