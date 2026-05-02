В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХ»

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В абхазской Пицунде начал работу международный фестиваль будущего сообществ «Вдох». Он продлится до 4 мая включительно. Мероприятие соберет порядка 3 тысяч участников. Перед гостями выступят основатели и лидеры комьюнити, руководители НКО и GR, предприниматели и инвесторы, творцы, ученые и визионеры.

Одновременно здесь будут работать 15 параллельных площадок. По замыслу организаторов, здесь возникает «город будущего», где сообщества, молодежь, созидатели и их семьи через деловые форматы коммуникаций и форсайты, практики личного развития и сетевого взаимодействия, музыку и арт, технологии и науку создают живое общение и доверие, со-вдохновляющую атмосферу и яркий образ светлого будущего с опорой на важные традиции прошлого.

Соорганизаторами события стали правительство Абхазии и всероссийское движение «Вдохновители», а в числе его партнеров – АНО «Россия – страна возможностей», Народный фронт, Всемирный фестиваль молодежи, Россотрудничество, Общественная палата Российской Федерации, мастерская управления «Сенеж» и многие другие.