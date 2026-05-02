ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДБАР

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день 80-летия Героя Абхазии, начальника Генерального штаба Вооруженных сил в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, экс-заместителя министра обороны, вице-спикера Парламента, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» І степени, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени Сергея Платоновича Дбар в его родовом селе Мгудзырхуа Гудаутского района состоялась церемония возложения цветов к могиле полководца.