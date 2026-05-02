ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДБАР
Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день 80-летия Героя Абхазии, начальника Генерального штаба Вооруженных сил в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, экс-заместителя министра обороны, вице-спикера Парламента, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» І степени, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени Сергея Платоновича Дбар в его родовом селе Мгудзырхуа Гудаутского района состоялась церемония возложения цветов к могиле полководца.
В церемонии приняли участие премьер- министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, депутаты Парламента, члены правительства, односельчане, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, друзья Сергея Дбар, представители общественности.
По случаю юбилея Сергея Дбар, в гудаутском Музее Отечественной войны народа Абхазии, который носит его имя, открылась фотовыставка, рассказывающая о жизни генерал- лейтенанта Сергея Платоновича.
На выставке присутствовали вдова С.Дбар Римма Шония и семья полководца.
- ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ МУЗЫКИ ЗАПУСТИЛИ В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ
- В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХ»
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
- 2 МАЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ
- АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ТОРГОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ