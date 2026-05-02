ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДБАР

Новости Суббота, 02 мая 2026 13:20
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДБАР

Сухум. 2 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день 80-летия Героя Абхазии, начальника Генерального штаба Вооруженных сил в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, экс-заместителя министра обороны, вице-спикера Парламента, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» І степени, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени Сергея Платоновича Дбар в его родовом селе Мгудзырхуа Гудаутского района состоялась церемония возложения цветов к могиле полководца.

В церемонии приняли участие премьер- министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, депутаты Парламента, члены правительства, односельчане, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, друзья Сергея Дбар, представители общественности.

По случаю юбилея Сергея Дбар, в гудаутском Музее Отечественной войны народа Абхазии, который носит его имя, открылась фотовыставка, рассказывающая о жизни генерал- лейтенанта Сергея Платоновича.

На выставке присутствовали вдова С.Дбар Римма Шония и семья полководца.

685816488_1396096395870835_47317806913303997_n.jpg

