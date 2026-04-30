ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, принимавший участие в мероприятиях Кавказского инвестиционного форума – 2026, посетил сегодня Кабардино-Балкарскую Республику. Глава государства возложил цветы к памятнику добровольцам на площади Абхазии в Нальчике и встретился с ветеранами добровольческого движения.
Бадра Гунба отметил, что народ Абхазии с глубокой благодарностью помнит помощь, которую оказали братья с Северного Кавказа, в том числе представители Кабардино-Балкарии, в период Отечественной войны народа Абхазии.
«Для нас каждый из вас – это память и живая надежда на светлое будущее», –сказал Президент.
Бадра Гунба отметил, что нерушимое братство, идущее сквозь века, будет передано следующим поколениям и продолжит крепнуть.
Также сегодня в ходе визита президент Бадра Гунба и члены абхазской делегации почтили память легендарного полководца, Героя Абхазии, бывшего министра обороны Абхазии генерал-лейтенанта Султана Сосналиева, возложив цветы к его могиле.
Последнее от Super User
