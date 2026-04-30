2 МАЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Участники акции спустят на воду 48 бумажных корабликов – в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года. К акции присоединятся школьники, студенты, общественные деятели и ветераны СВО. Мероприятие проводится в Абхазии с 2021 года и объединяет участников вокруг темы памяти, исторической правды и связи поколений.