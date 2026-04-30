2 МАЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ
Новости Четверг, 30 апреля 2026 20:06
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Участники акции спустят на воду 48 бумажных корабликов – в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года. К акции присоединятся школьники, студенты, общественные деятели и ветераны СВО. Мероприятие проводится в Абхазии с 2021 года и объединяет участников вокруг темы памяти, исторической правды и связи поколений.
Организаторы – Центр правозащитных российских граждан Республики Абхазия и Культурный фонд «Платформа».
Последнее от Super User
